Крім того, РФ, можливо, вже повернула собі до половини території, яку Україна захопила в Курській області.

Наступною ціллю російських окупаційних військ в Україні може бути Запоріжжя. Ворог може розпочати наступ на це місто, повідомляє The Economist із посиланням на високопоставленого українського чиновника.

"Те саме джерело припускає, що Росія, можливо, вже повернула собі до половини території, яку Україна захопила в Курській області в серпні 2024 року, що стало єдиним значним просуванням України після невдалого контрнаступу 2023 року", – пише видання.

Зазначається, що справи на полі бою виглядають "похмуро". Росія досягає значного прогресу, наступаючи одночасно в кількох точках вздовж 1000-кілометрової лінії фронту, незважаючи на приголомшливо високі втрати. За американськими оцінками, окупанти вже втратили в Україні 600 000 солдатів вбитими і пораненими.

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"Росія перебуває в процесі оточення Покровська, важливого логістичного вузла на сході України, і просувається далі на південь, взявши під контроль висоти навколо Вугледара", – йдеться у матеріалі.

Та занепокоєння України виходить за межі подій на лінії фронту. Західна підтримка останнім часом виглядає ще більш хиткою, ніж раніше. Цього тижня "Велика сімка" уточнила деталі кредиту в розмірі $50 млрд, який буде виплачуватися за рахунок відсотків від заарештованих російських активів; остаточна домовленість має бути досягнута в найближчі кілька днів.

Проте можлива перемога Дональда Трампа на виборах президента США, до яких залишилося два тижні, може перекрити більшу частину прямої військової допомоги. Перемога Камали Гарріс також нічого не обіцяє. Німеччина, другий за величиною донор України, вже дала зрозуміти, що допомога у майбутньому скоротиться. Франція – теж.

Війна в Україні: важливі новини

Перші військові КНДР, як очікується, прибудуть до Курської області Росії вже завтра, 23 жовтня 2024 року. Таку заяву зробив очільник ГУР Кирило Буданов. Поки невідомо, про яку кількість солдатів з Північної Кореї ідеться, і як вони будуть оснащені.

Тим часом речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин заявив, що російські загарбники проводять інтенсивні штурми на Придніпровському напрямку. Ворог намагається захопити острови, щоб ще більш загрожувати Херсону.

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