Очікується, що перші військові КНДР прибудуть до Курської області Росії вже завтра, 23 жовтня 2024 року.
Таку заяву зробив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Як він зазначив в інтерв'ю виданню The War Zone, північнокорейські солдати мають допомогти росіянам протидіяти Силам оборони України в Курській області РФ.
"Перші підрозділи ми чекаємо завтра на Курському напрямку", – заявив Кирило Буданов.
Наразі невідомо, про яку кількість північнокорейських солдатів ідеться, і як вони будуть оснащені.
"Побачимо через пару днів", – додав Буданов.
Ця інформація з'явилася в той час, як Південна Корея розглядає можливість направлення радників і наступального озброєння в Україну у відповідь на розгортання Пхеньяном в Росії понад 12 000 солдатів, включаючи елітні підрозділи спеціальних операцій.
КНДР і Росія: ви могли це пропустити
Північна Корея відправила на допомогу Росії у її війні проти України не лише сухопутні війська. До РФ також прибули пілоти-винищувачі, які можуть керувати російськими військовими літаками.
Як пишуть у південнокорейських ЗМІ, минулого місяця Пхеньян відправив пілотів-винищувачів до Владивостока на Далекому Сході Росії. Не виключено, що вони прибули для тренування на російських бойових літаках, які постачаються до КНДР. Але з огляду на втрати РФ у війні проти України, Москва могла попросити в Пхеньяна допомогу у вигляді льотчиків.