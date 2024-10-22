Північнокорейські солдати мають допомогти росіянам протидіяти Силам оборони України на Курщині.

Очікується, що перші військові КНДР прибудуть до Курської області Росії вже завтра, 23 жовтня 2024 року.

Таку заяву зробив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Як він зазначив в інтерв'ю виданню The War Zone, північнокорейські солдати мають допомогти росіянам протидіяти Силам оборони України в Курській області РФ.

"Перші підрозділи ми чекаємо завтра на Курському напрямку", – заявив Кирило Буданов.

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Наразі невідомо, про яку кількість північнокорейських солдатів ідеться, і як вони будуть оснащені.

"Побачимо через пару днів", – додав Буданов.

Ця інформація з'явилася в той час, як Південна Корея розглядає можливість направлення радників і наступального озброєння в Україну у відповідь на розгортання Пхеньяном в Росії понад 12 000 солдатів, включаючи елітні підрозділи спеціальних операцій.

КНДР і Росія: ви могли це пропустити

Північна Корея відправила на допомогу Росії у її війні проти України не лише сухопутні війська. До РФ також прибули пілоти-винищувачі, які можуть керувати російськими військовими літаками.

Як пишуть у південнокорейських ЗМІ, минулого місяця Пхеньян відправив пілотів-винищувачів до Владивостока на Далекому Сході Росії. Не виключено, що вони прибули для тренування на російських бойових літаках, які постачаються до КНДР. Але з огляду на втрати РФ у війні проти України, Москва могла попросити в Пхеньяна допомогу у вигляді льотчиків.

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