Зросла кількість ворожих обстрілів на цій ділянці.

Ворожі позиції біля Антонівського мосту зачищаються, але окупанти з дивовижною впертістю намагаються повертатися на них. Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ворожі позиції ми зачищаємо, а ворог з дивовижною впертістю повертається на них і намагається розгорнути знову, бо їм треба виконувати їх наказ і зімітувати хоч якусь бурхливу діяльність, яку вони не можуть продемонструвати, для прикладу, на Запорізькому і східному напрямку", - зазначила вона.

Гуменюк наголосила, що українські воїни продовжують роботу із зачищення цієї території в контрбатарейний спосіб. За її словами, ворог чинить опір досить потужний і навіть кількість обстрілів намагається зростити. "За минулу добу – за світловий день було майже 50 обстрілів, а вночі близько -40. Ворог також знову застосовує авіацію - керовані авіабомби минулої доби вже були спрямовані і на сам Херсон", - розповіла Гуменюк.

Відео дня

Антонівський міст

Як відомо, антонівський міст з'єднує Херсон із лівобережжям, зокрема з Олешками та Голою Пристанню, які на сьогодні ще перебувають під Російською окупацією.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 2 липня, Гуменюк розповіла, що ЗСУ зосереджені на контрбатарейній боротьбі в районі Антонівського мосту.

Напередодні в Інституті вивчення війни вказували, що група українських військових нібито утримує там позиції і окупанти мають там серйозні втрати.

Вас також можуть зацікавити новини: