На Новопавлівському напрямку щодоби окупанти втрачають приблизно 150 солдатів.

На півдні України, на Новопавлівському напрямку, російські окупанти в тому числі за допомогою мотоциклетної техніки намагаються прорватися на Дніпропетровщину. Як зазначив в етері телемарафону речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин, тільки за останню добу противник там здійснив 24 штурми.

"На Новопавлівському напрямку доволі складна ситуація. Противник активно продовжує обстріли, бойові зіткнення тривають. Малими групами піхоти він намагається прорватися до адміністративного кордону Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей. Там зараз зібрано чимало штурмової піхоти ворога - штурмові підрозділи з чотирьох російських полків, які на відносно невеликій ділянці лінії бойового зіткнення намагаються здійснювати штурмові дії", - розповів Волошин.

За його словами, наразі на цьому відтинку фронту Сили оборони ведуть маневрову оборону, намагаючись знищити якомога більше окупантів, які зазнають там великих втрат. Йдеться за приблизно 150 осіб особового складу щодоби. Крім того, противник намагається атакувати, застосовуючи як бойову техніку, так й мотоцикли.

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"Велика кількість задіяна мотоциклетної техніки, яку Сили оборони також знищують", - підкреслив речник.

Він додав, що на Новопавлівському напрямку противник намагається захопити населені пункти Зелене Поле, Вільне Поле, Новопіль, Новосілку, щоб прорватися на Дніпропетровщину. Волошин наголосив:

"Там сьогодні тривають запеклі, активні бойові дії".

Війна в Україні - наступ на Дніпропетровщину

Як писав УНІАН, директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів, що з військового погляду захід ворога на територію Дніпропетровщини не має ніякого значення, РФ це використовує виключно для інформаційно-психологічної операції. Шлях до адміністративного кордону з Дніпропетровською областю усіяний трупами російських солдатів та понищеною технікою.

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