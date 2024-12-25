За словами речниці, найскладніша ситуація зараз у Торецьку.

Російські окупанти наступають на Торецькому, Краматорському та Сіверському напрямках. Про це розповіла речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

"Зараз ми бачимо, що ворог наступає на усіх напрямках (у зоні відповідальності ОТУ "Луганськ, – ред.): на Торецькому, і на Краматорському, і на Сіверському. І наступає з технікою, що раніше було дуже рідкісним явищем. Буквально лише на Сіверському напрямку вони застосовували техніку – тепер уже на всіх 3 напрямках і посилили свої штурми, проводять дуже активну роботу на цих напрямках, на жаль", – зауважила вона в етері телемарафону.

За словами речниці, найскладніша ситуація зараз у Торецьку. Від початку доби ворог провів там 11 штурмів, обстановка "дуже напружена".

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Щодо ситуації на Сіверському напрямку, то, як зазначила Бобовнікова, він відрізняється від Торецького та Краматорського. На Сіверському напрямку багато відкритої місцевості.

Ворогу доводиться застосовувати техніку для підвозу особового складу на передові позиції.

"Тому тут ми бачимо більше використання техніки, зокрема застосування танків, ББМ. Їх тут уже дуже багато. І буквально нещодавно ворог також активізувався на цьому напрямку. Ще зовсім нещодавно ми бачили там до півсотні штурмів за добу. І досі вони тривають. Не так активно, як до цього, але ми все одно бачимо, що ворог підтягує резерви і готується до другої хвилі штурмів", – продовжила речниця.

Говорячи про те, як українські воїни адаптуються до таких змін у тактиці окупаційних військ РФ, вона наголосила, що Сили оборони посилюють свою пильність. Насамперед ідеться про використання безпілотників. Також військові посилюють передній край:

"Якщо можливо і де можливо, ми підтягуємо резерви, посилюємося і готуємося до активізації ще більшої, на жаль, ворога на цих напрямках".

Війна в Україні: ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, від початку доби, 24 грудня, станом на 22:00 на фронті відбулося 248 бойових зіткнень із противником. Найбільше ворожих атак зафіксовано на Покровському напрямку.

Як розповіла речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, ситуація у Торецьку є дуже складною, бої з російськими загарбницькими військами ведуться за кожний будинок.

Тим часом в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що ЗСУ завадили окупантам розширити плацдарм на лівому березі річки Оскіл на Купʼянському напрямку. Механізований накат окупаційної армії відбувався у дві хвилі та тривав майже весь день.

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