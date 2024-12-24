Вдалося уразити та знищити 12 одиниць ворожої техніки та ліквідувати 18 окупантів.

На Куп'янському напрямку Сили оборони України завадили російським загарбникам здійснити спробу розширення плацдарму на лівому березі річки Оскіл. Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" в Telegram.

"23 грудня ворог під прикриттям дощу і туману здійснив спробу розширення плацдарму на лівому березі річки Оскіл, що на Куп’янському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Так, механізований накат окупаційної армії відбувався у дві хвилі та тривав майже весь день. Завдяки спільним діям Сил оборони ворожу спробу штурму відбили та спалили техніку противника, повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні.

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У зв'язку з цим у результаті злагодженої роботи підрозділів було уражено і знищено 12 одиниць броньованої техніки. Зокрема, знищено одну ворожу БМП-2 та два танки, уражено 8 одиниць БМП-2 та один танк.

Разом з тим Силам оборони України вдалося ліквідувати 18 загарбників та шістьох поранити.

У повідомленні уточнено, що у відбитті штурму окупантів брали участь захисники: батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка, 1-ї Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка "Буревій" та 205-го окремого батальйону 241-ї бригади ТРО.

Спроба росіян розширення плацдарму на березі річки Оскіл: останні новини

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти не полишають спроб зі створення плацдарму на західному березі річки Оскіл. Окупанти атакували укріплення українських захисників, ситуація там дуже динамічна.

25 листопада моніторинговий проєкт DeepState повідомляв, що російські загарбницькі війська десантувалися на човнах через річку Оскіл південніше селища Новомлинськ. За даними аналітиків, окупанти перепливли з Дворічного та закріпилися на західному березі.

3 грудня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські захисники вибили противника з плацдарму на правому березі річки Оскіл в районі села Новомлинськ Харківської області.

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