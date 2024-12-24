Війська РФ змінили тактику біля Торецька та Часового Яру

Вони почали застосовувати броньовані машини та танки.

Ситуація у Торецьку є дуже складною, бої з російськими загарбницькими військами ведуться за кожний будинок.

Про це в етері телемарафону повідомила речниця Оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова. За її словами, лише від початку цієї доби російські окупанти здійснили 11 штурмів, деякі з них досі тривають:

"Насправді тут дуже напружена ситуація. Бої ведуться за кожен будинок. І треба розуміти, що десь вони можуть просунутися на один будинок - і буквально наступного дня цей будинок ми вже відбиваємо".

Речниця зазначила, що раніше війська РФ не застосовували техніку на цьому напрямку, однак тепер її фіксують на північній околиці Торецька, у Неліпівці. "За минулу добу там відбувалися бої із застосуванням бойових броньованих машин, багі, мотоциклів. Раніше ми цього не спостерігали, а зараз ворог активізувався", - додала Бобовнікова.

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Аналогічна ситуація скалалася біля міста Часів Яр, де окупанти також зазвичай не використовують бойові броньовані машини та танки, оскільки вони не дуже ефективні у місті.

"Вже кілька днів ми спостерігаємо таку ситуацію, коли навпроти Часового Яру виїжджає танк, стріляє із закритих позицій і повертається назад. Не завжди. Кожного дня ми маємо гарний "улов". І нещодавно на цьому напрямку був знищений найбільш новий танк російських військ Т-90М "Прорив", - розповіла речниця.

Ситуація на фронті

Сьогодні вдень в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" повідомили, що українські бійці не дали силам РФ розширити плацдарм на лівобережжі річки Оскіл.

У Силах оборони півдня кажуть, що загарбники хочуть захопити плацдарм на одному з островів або на правобережжі Дніпра. Раніше партизани повідомляли про катастрофічні втрати російських сил на цьому напрямку.

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