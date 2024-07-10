В області залишаються переважно літні люди, зазначив Лисогор.

Російські окупаційні війська не полишають спроб захопити всю Луганську область. Зараз ворог контролює 95% її території, заявив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор в інтервїю виданню LIGA.net.

Зараз лінія фронту залишається стабільною. Одним із найважчих напрямків є Білогорівський, де росіяни майже постійно завдають ударів та проводять до 10-12 наземних атак на день. Важким також є Лиманський напрямок, розповів очільник ОВА

"Близько 5% території області не окуповані. 95% – під тимчасовим контролем росіян", – наголосив він. Відео дня

Зазначається, що вільна частина Луганщини – під постійним обстрілом зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, КАБів.

"Ситуація важка. На цих 5% у нас залишаються 45 людей. І навіть після смертей сусідів не всі поспішають виїжджати. Минулого тижня лише четверо погодилися на евакуацію. Через те, що росіяни окупували майже всю область, вони мають великий вибір у зброї для ураження по тій частині, яку ми звільнили", – розповів Лисогор.

У зоні бойових дій залишаються переважно літні люди – у когось там поховані близькі, хтось боїться, що нема куди їхати.

"Вони звикли до своєї землі. І далі саджають городи поруч з фронтом. Готові покинути хату тільки тоді, коли вона вже горітиме", – каже чиновник.

За його словами, йдеться переважно про приватний сектор. Люди мають криниці і пічки, але централізованого постачання води, світла немає.

"Ми забезпечуємо продуктами, медициною, генераторами. Але шляхи постачання стають дедалі складнішими – Росія обстрілює дороги", – сказав він.

Лисогор зауважив, що попри казки Росії про "один народ", на кордоні з РФ стоять фільтраційні табори.

"Перекриті шляхи виїзду як на вільну частину України, так і в державу-агресора. Росія силою змушує людей залишатися у зруйнованих містах, не відновлює жодних комунікацій, а ще додатково населяє територію росіянами", – додав він.

За його словами, Росія привозить вчителів з територій, де люди самі ледь говорять російською. І привозять їх одразу із сім'ями.

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