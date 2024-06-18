Ворог наступає танковими полками, залучає додаткові загони з ПВК і спецпризначенців, застосовує FPV, КАБи й хімічну зброю.

У 3-й окремій штурмовій бригаді інформують, що росіяни посилюють атаки, щоб вийти на кордони Луганщини. Про це повідомляється у Telegram військової бригади.

"Смуга фронту Третьої штурмової на Харківщині, що межує з Луганщиною – сьогодні одна з найінтенсивніших ділянок наступу ворога. Найближче завдання окупантів – вийти до н. п. Чернещина – Першотравневе, з подальшим захопленням н.п. Борова", – йдеться у повідомленні. Як зазначається, проти підрозділів бригади – 3-тя і 144-та дивізії 20-ї армії РФ.

"Ворог наступає танковими полками, залучає значну кількість артилерії та додаткові загони з ПВК і спецпризначенців. Застосовує FPV, КАБи й хімічну зброю", – повідомляють у 3-й ОШБ.

Відео дня

Повідомляється, що від травня бійці бригади знищили вже близько 1068 росіян, ще майже 2292 – це "трьохсоті".

"На штурми наших позицій противник кидає цілі взводи та роти особового складу. Їхню стрімку ліквідацію компенсує поповненням живої сили у кількості 250-400 солдат ЗС РФ щотижня. Не дивлячись на переважаючу кількість супротивника та відсутність резервів, бригада продовжує вже понад місяць утримувати визначені рубежі", – зауважють наші оборонці.

Ситуація на Луганщині

Проєкт DeepState у вівторок, 18 червня, повідомив зранку, що росіяни наростили ударний кулак з 10 тисяч особового складу та 450 одиниць військової техніки за 20 км від селища Борова. Як зазначають аналітики, "мета очевидна – спроба повторити минулорічний наступ на Борову".

Два дні тому у Кремлі заявили, що Росія не відмовилася від планів продовжувати наступ у Харківській області, попри важкі втрати. Стоїть завдання створити "буферну зону", заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков.

Вас також можуть зацікавити новини: