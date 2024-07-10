Всі постраждалі перебувають у стані середнього ступеня важкості.

Сьогодні, 10 липня, російська армія атакувала Миколаївську область ракетами, через влучання на підприємстві загинув чоловік, серед постраждалих – міський голова Вознесенська.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, вдень окупанти завдали удару по середмістю міста Вознесенськ на Миколаївщині. Внаслідок влучання ракети по цивільному об’єкту – території підприємства, де перебували працівники, виникла пожежа складських приміщень.

"Пожежу вогнеборці оперативно ліквідували. Відомо, що одна людина загинула, ще вісім поранено. Пошкоджено житлові будинки, крамниці, фітнес зал, які розташовані поруч", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, всі постраждалі у стані середньої важкості. Серед поранених - міський голова Вознесенську.

Російські атаки на мирне населення

У ніч на 10 липня в Одеській області через удар, завданий армією РФ по портовій цивільній інфраструктурі, пошкоджень зазнало іноземне судно. За даними військових, російські окупаційні війська атакували Одещину балістичною ракетою, ймовірно, "Іскандер-М", та чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69. Внаслідок протидії ЗСУ три ворожі ракети Х-59/Х-69 не досягли своїх цілей, але уламками ракети пошкоджено складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплохід (прапор Камеруну). Через пошкодження судна стався витік рідини. Загинули двоє людей - охоронець та водій вантажівки, госпіталізовано вахтового матроса.

Вас також можуть зацікавити новини: