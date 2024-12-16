Наразі місто залишається під контролем ЗСУ.

Російські окупанти продовжують спроби захопити місто Курахове Донецької області. Про це сказав речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

При цьому наголосив, що місто знаходиться під контролем ЗСУ.

"Наші військові ведуть активні бойові дії за утримання позицій. Ситуація ускладнена через значну перевагу ворога у живій силі", - зазначив Волошин.

Відео дня

За його словами, ворог проводив активні штурмові дії на південно-східній околиці та в міській забудові південної частині міста Курахового.

"Спостерігається зосередження резервів особового складу по всьому напрямку й поблизу міста", - наголосив речник ОСУВ "Хортиця".

При цьому він додав, що росіяни задіяли багато своїх підрозділів, зокрема, 90 танкову дивізію; 20 мотострілецьку дивізію; 5 та 110-ті мотострілецькі бригади.

"Противник на цьому напрямку намагається вирівняти лінію фронту, адже це дасть можливість йому як перегрупуватися, так і вивести деякі підрозділи на відновлення, а потім їх зосередити для подальшого наступу на цій ділянці", - підкреслив Волошин.

Ситуація в Кураховому - останні новини

Як повідомляв УНІАН, аналітики DeepState зазначали, що в Донецькій області окупанти вивісили російський прапор на приміщенні міської ради Курахового. Йшлося про те, що ворог продовжує просуватися в глибину Курахового, поступово займаючи центральну частину міста.

За інформацією аналітиків, на відео, яке опублікували росіяни, видно, як вони бігають повз будинки, знімають українську символіку та взяли чотирьох воїнів Сил оборони у полон.

Водночас військовий аналітик Євген Дикий розповів, що ситуація в районі Курахового залишається складною. За його словами, якщо раніше Україна добре себе показувала у вуличних боях, то у випадку з Кураховим ситуація інша.

Вас також можуть зацікавити новини: