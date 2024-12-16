Щонайменше 30 солдатів вбито та поранено, є зниклі безвісти.

Після серйозних втрат цими вихідними армії КНДР, яка воює на Курщині (Російська Федерація), її штурмові групи доукомплектовуються. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Упродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плєхово, Ворожба, Мартиновка Курської області держави-агресора Росії підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат - йдеться про щонайменше 30 солдатів вбитими та пораненими", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що у районі села Курилівка щонайменше троє північнокорейських військовослужбовців зникли безвісти.

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"У зв’язку з втратами штурмові групи доукомплектовують свіжим особовим складом, зокрема з числа 94 окремої бригади армії КНДР, для продовження активних бойових дій на Курщині", - повідомляє ГУР.

Війська КНДР на війні проти - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за даними ГУР Міноборони України, північнокорейські солдати воюють у складі зведених підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ ЗС РФ і вже зазнали перших санітарних та безповоротних втрат внаслідок успішного вогневого ураження, завданого бійцями Сил оборони.

Так, на одній із позицій бійці ЗСУ "накрили" військовослужбовців армії КНДР FPV-дронами.

В ГУР зазначали, що орієнтовні втрати укомплектованих російським та північнокорейським особовим складом підрозділів станом на 14 грудня 2024 року становили близько 200 військовослужбовців.

Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що мовний бар'єр і погана координація вкрай негативно впливають на спільні операції російсько-корейських військ у Курській області.

За їхніми оцінками, північнокорейські війська стикаються з очікуваними труднощами, пов'язаними з великими втратами і поганим зв'язком з російськими силами в Курській області, що порушує координацію між північнокорейськими і російськими військовослужбовцями і підриває російські військові операції..

Раніше повідомлялося, що військові КНДР у Курській області обстріляли машини чеченського батальйону "Ахмат" і вбили вісьмох чеченців, імовірно, через мовний бар'єр між російськими та північнокорейськими силами.

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