При цьому міністр скаржиться на неможливість надати Україні істотну військову допомогу через брак зброї у самих європейців.

Поточна ситуація на фронті в Україні свідчить про те, що на сьогодні українці програють війну. Таку думку на дебатах в парламенті висловив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, повідомляє Trouw.

На його думку, Росія зберігає перевагу на фронті, а результати президентських виборів у США зробили ситуацію ще більш невизначеною.

"Можна навіть сказати, що Україна програє війну. І ми маємо справу з результатами виборів [у США], які досить сильно все перевертають, тому що ми знаємо, що новий президент Дональд Трамп зробив заяви про те, як він ставиться до України і як він змусить сторони сісти за стіл переговорів", – заявив міністр.

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На переконання Брекельманса, через те, що зараз Київ перебуває у слабшій позиції, йому доведеться піти на значні поступки під час мирних переговорів.

"Це означатиме, що агресія в Європі переможе. Тоді ми усі дійсно будемо жити на іншому континенті, ніж той, на якому ми всі виросли", – вважає Брекельманс.

У цьому контексті міністр запропонував залишити без змін закладені на наступний бюджетний рік витрати на допомогу Україні.

"Навіть якби я мав набагато більший бюджет для України станом на зараз, це не призвело б до негайних поставок. Ракет Patriot [які можна було б передати] просто немає", – заявив він.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Як писав УНІАН, у Силах оборони України підтвердили, що російські війська вибиті з села Новий Комар у Донецькій області. Таким чином було знято на певний час загрозу оточення важливих оборонних позицій ЗСУ в селі Велика Новосілка, які прикривають шлях в Дніпропетровську область.

Також ми розповідали, що ЗСУ організували контратаку в Курській області. Внаслідок цього українські танки та інші сили просунулися на південну околицю села Дар'їно.

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