Російські окупанти перекидають резерви разом із боєкомплектами із Запорізької області через Маріуполь на північ Донецької області.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram. "Два дні поспіль спостерігаємо пересування колонами живої сили з БК із Запорізької області через Маріуполь на північний напрям Донецької області", - заявив він.
Одночасно, за словами Андрющенка, ворог поновив активне тренування ствольною артилерією на полігоні на північному сході від Маріуполя.
"Можемо стверджувати що росіяни почали активне перекидання резервів з півдня та активізували тренування для прискорення формування нових. З хороших новин, все вказує на відмову або перенесення по строкам планів збільшення тиску на півдні. Тут все вирішує північ та чи вдасться росіянам мати результативність", - зазначив радник мера Маріуполя.
Війна в Україні: новини
Моніторинговий проект DeepState заявив, що російські окупанти просунулися на сході України. Зокрема, ворог окупував населені пункти Сокіл та Восход у Донецькій області.
"Ворог окупував Сокіл та Восход, а також просунувся в Сотницькому Козачку (кордон Харківської області з РФ, – ред.), Північному, біля Дружби, Євгенівки та Новопокровського (Донецька область, – ред.)", – зазначили аналітики.