Вже кілька днів поспіль окупанти перевозять через Маріуполь БК та живу силу.

Російські окупанти перекидають резерви разом із боєкомплектами із Запорізької області через Маріуполь на північ Донецької області.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram. "Два дні поспіль спостерігаємо пересування колонами живої сили з БК із Запорізької області через Маріуполь на північний напрям Донецької області", - заявив він.

Одночасно, за словами Андрющенка, ворог поновив активне тренування ствольною артилерією на полігоні на північному сході від Маріуполя.

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"Можемо стверджувати що росіяни почали активне перекидання резервів з півдня та активізували тренування для прискорення формування нових. З хороших новин, все вказує на відмову або перенесення по строкам планів збільшення тиску на півдні. Тут все вирішує північ та чи вдасться росіянам мати результативність", - зазначив радник мера Маріуполя.

Війна в Україні: новини

Моніторинговий проект DeepState заявив, що російські окупанти просунулися на сході України. Зокрема, ворог окупував населені пункти Сокіл та Восход у Донецькій області.

"Ворог окупував Сокіл та Восход, а також просунувся в Сотницькому Козачку (кордон Харківської області з РФ, – ред.), Північному, біля Дружби, Євгенівки та Новопокровського (Донецька область, – ред.)", – зазначили аналітики.

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