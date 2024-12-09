Росіяни підбираються до Покровська та накопичують піхоту, - DeepState (мапа)

Крім того, окупаційні війська РФ тиснуть і на Новотроїцьке.

Російські окупаційні війська продовжують тиснути на населений пункт Шевченко та підбиратися до Покровська Донецької області.

Про це інформує проєкт DeepState. Зазначається, що ворог мав просування між селищем Шевченко та населеним пунктом Відродження (Новий Труд). Противник збільшив зону контролю на південних околицях села Шевченко.

"Продовжується накопичення піхоти противника в даному районі, відповідно, вони намагаються повністю окупувати дане село, яке було тактичною задачею в просуванні на Покровськ. Командуванню ОТУ "Донецьк" варто було б раціональніше ставитися до наявних ресурсів і нарешті почати щось робити з ділянкою фронту, де все продовжує сипатися", – йдеться в повідомленні.

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Крім того, окупаційні війська РФ тиснуть і на Новотроїцьке. Росіяни підійшли до нього впритул зі східної сторони. Автори зауважують, що поки важко спрогнозувати, яким буде подальший рух загарбників. Основна задача для окупантів – місто Покровськ, і "тактичні рішення його взяття проявляються знову через логістику".

"Скоріше за все, противник, як і на інших ділянках фронту, буде намагатися взяти, як мінімум, під вогневий контроль логістичні шляхи в Покровськ і таким чином пробувати заволодіти містом. Нещодавно ворог опублікував кадри ураження FPV-дроном потяга в районі Котлиного. На це потрібно звернути увагу, адже це повторення ситуацій з інших міст, а завжди легко просто заборонити рухатися певною дорогою і все", – додали в DeepState.

Війна в Україні: важливі новини

В листопаді ЗСУ знищили одразу два російських зенітно-ракетних комплекси С-400 протягом одного тижня. За даними британської розвідки, один комплекс ворог втратив у тимчасово окупованому Криму. Другий українські захисники знищили на Курщині.

Тим часом в окупованому Донецьку підірвали начальника Оленівської колонії Сергія Євсюкова. Вибуховий пристрій, ймовірно, був закладений під сидіння водія у позашляховику Toyota Land Cruiser.

Повідомляється, що Євсюков загинув. Зазначимо, що саме в Оленівській колонії росіяни вчинили теракт проти полонених захисників України.

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