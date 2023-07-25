Раніше росіяни стверджували, що ЗСУ навмисне завдали удару по табору військовополонених.

Росія збрехала, коли звинуватила Україну в обстрілі Оленівської колонії з американських реактивних установок HIMARS в липні минулого року і загибелі близько 50 українських військовополонених. Про це заявив глава Управління ООН з прав людини Фолькер Тюрк.

Він зазначив, що Росія не надала гарантій безпечного доступу представників ООН до місця вибуху. Однак управління змогло провести детальні бесіди з тими, хто вижили після інциденту в Оленівці, і провести детальний аналіз наявної додаткової інформації.

"Хоча точні обставини інциденту в ніч з 28 на 29 липня 2022 року залишаються незрозумілими, доступна інформація і наш аналіз дозволяють управлінню зробити висновок, що він не був спричинений ракетою HIMARS", – йдеться в заяві.

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В ООН відзначають, що вони як і раніше не можуть встановити ані конкретне джерело вибуху, ані точний напрямок, з якого міг бути зроблений постріл.

Вибух у таборі для полонених в Оленівці - що відомо

29 липня минулого року російські окупанти заявили, що в Оленівській колонії на окупованій території Донецької області стався вибух. Також було заявлено про загибель понад 40 українських полонених, які там перебували, проте перевірити дані росіян про кількість жертв неможливо.

Окупанти заявили, що причиною вибуху був нібито удар ракетою з американської РСЗВ HIMARS. Аж до появи у ЗСУ ракет Storm Shadow росіяни майже будь-який вибух на підконтрольній їм території пояснювали саме "ударом Хаймарса".

Однак українські полонені, які перебували в Оленівці і згодом були звільнені за обміном, розповіли іншу версію. За їх словами, росіяни заклали фугаси всередині бараку і поруч з ним, а потім зімітували удар артилерії.

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