Раніше траплялися поодинокі випадки використання росіянами систем Starlink.

Російські війська почали масово використовувати Starlink на окупованих територіях України, повідомляють українські військові.

"Росія почала купувати Starlink Ілона Маска через Дубай із повністю ліцензованими акаунтами", – написав в мережі X (раніше – Twitter) користувач з ніком @NHunter007.

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Згодом цю інформацію почали підтверджувати й українські військові та журналісти. Повідомляється, що якщо раніше використання росіянами Starlink на фронті були поодинокими, то зараз це стало "массово". Росія закуповує системи з ліцензованими акаунтами через Дубай.

"Поштучно давно возили, а тут вийшла інфа, що почали масово завозити активовані. Працюють тільки в Україні (Донбас — Крим), але ж роблять підміну GPS положення", — додав користувач @NHunter007.

Starlink на фронті: що треба знати

На початку повномасштабного вторгнення РФ, компанія SpaceX надала доступ Україні до супутникового зв'язку Starlink. Перша партія станцій супутникового інтернету StarLink американської компанії SpaceX прибула до України 28 лютого.

З початку повномасштабної війни Росія використовує системи глушіння, щоб заблокувати українським силам доступ до комерційних супутників Starlink. І хоча росіяни стають дедалі ефективнішими у знищенні найсучасніших озброєнь України, їхні спроби перекрити Україні доступ до супутників Starlink наразі провалилися, пояснюють експерти.

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