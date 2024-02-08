Російські війська почали масово використовувати Starlink на окупованих територіях України, повідомляють українські військові.
"Росія почала купувати Starlink Ілона Маска через Дубай із повністю ліцензованими акаунтами", – написав в мережі X (раніше – Twitter) користувач з ніком @NHunter007.
Згодом цю інформацію почали підтверджувати й українські військові та журналісти. Повідомляється, що якщо раніше використання росіянами Starlink на фронті були поодинокими, то зараз це стало "массово". Росія закуповує системи з ліцензованими акаунтами через Дубай.
"Поштучно давно возили, а тут вийшла інфа, що почали масово завозити активовані. Працюють тільки в Україні (Донбас — Крим), але ж роблять підміну GPS положення", — додав користувач @NHunter007.
Starlink на фронті: що треба знати
На початку повномасштабного вторгнення РФ, компанія SpaceX надала доступ Україні до супутникового зв'язку Starlink. Перша партія станцій супутникового інтернету StarLink американської компанії SpaceX прибула до України 28 лютого.
З початку повномасштабної війни Росія використовує системи глушіння, щоб заблокувати українським силам доступ до комерційних супутників Starlink. І хоча росіяни стають дедалі ефективнішими у знищенні найсучасніших озброєнь України, їхні спроби перекрити Україні доступ до супутників Starlink наразі провалилися, пояснюють експерти.