Зазначається, що таке рішення Маска було викликане гострим страхом, що Росія відповість на напад України на Крим ядерною зброєю.

Минулого року Ілон Маск таємно відключив роботу Starlink біля узбережжя Криму, щоб зірвати атаку України підводними дронами на російський військово-морський флот. Про це пише Уолтер Айзексон в новій біографії Маска, передає CNN.

Відзначається, що коли українські підводні дрони, начинені вибухівкою, наблизилися до російського флоту, вони "втратили зв'язок і, не завдавши ніякої шкоди, викинулися на берег".

"Рішення Маска, в результаті якого українські чиновники стали благати його знову включити супутники, було викликане гострим страхом, що Росія відповість на напад України на Крим ядерною зброєю, страхом, викликаним розмовами Маска з високопоставленими російськими чиновниками", - пише Айзексон.

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Як зазначає CNN, цей епізод розкриває унікальне положення, в якому опинився Маск, коли розгорталася війна на Україні. Навмисно чи ні, він став потужним посередником, якого американські чиновники не могли ігнорувати.

"Starlink не був призначений для участі у війнах. Це було зроблено для того, щоб люди могли дивитися Netflix, розслаблятися, підключатися до Інтернету в школі і робити добрі мирні справи, а не завдавати ударів дронами", - заявив Маск.

Також видання пише, що відновити зв'язок Starlink Маска просив український віце-прем'єр Михайло Федоров.

"Я просто хочу, щоб ви — людина, яка змінює світ за допомогою технологій - знали це", - написав міністр Маску.

При цьому Маск відповів, що його вразив дизайн підводних дронів, але він не стане знову включати зв'язок Starlink, тому що Україна "зараз заходить занадто далеко і може зазнати стратегічної поразки".

Starlink в Україні

Компанія SpaceX Ілона Маска надала Україні доступ до супутникового зв'язку Starlink одразу після повномасштабного вторгнення-перші термінали були активовані 26 лютого 2022 року.

У вересні минулого року SpaceX звернулася до Пентагону з проханням профінансувати майбутню роботу терміналів в Україні. Сам мільярдер, пояснюючи це звернення, зазначив, що йому доводиться витрачати гроші не тільки на забезпечення безперебійного зв'язку, а й на кіберзахист від російських хакерів, які постійно намагаються зламати систему.

Раніше Ілон Маск зізнавався, що дуже боїться ескалації конфлікту, що може спричинити використання Росією ядерної зброї та початок Третьої світової війни.

Україна останнім часом успішно використовує морські підводні дрони для атак на РФ. Так, з їх допомогою були атаковані Кримський міст, російський десантний корабель "Оленегорський Гірник" і танкер SIG.

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