Також окупанти просунулися в Новоєлизаветівці.

Завершився 1043-й день повномасштабної війни проти України. Російські загарбники просунулися на фронті в Донецькій області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState. Зокрема, ворог просунувся в Кураховому Донецької області та на південних околицях цього міста.

Крім того, автори інформують про просування РФ біля Вовкового і Нескучного.

Відео дня

"Ворог просунувся біля Вовкового, Нескучного, в Новоєлизаветівці, Солоному, Воздвиженці, Кураховому та його південних околицях", – йдеться у повідомленні.

Карта бойових дій зараз виглядає так:

Війна в Україні: ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, від початку доби, 1 січня 2025 року, станом на 22:00 на фронті відбулося 125 боєзіткнень. Найбільше (35 разів) росіяни атакували на Покровському напрямку.

Зазначається, що Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Тим часом DeepState інформує про важку ситуацію в Нововасилівці, що на південь від Покровська на Донеччині. Ворог переважає у живій силі, і це може стати вирішальним фактором, кажуть автори проєкту.

Вас також можуть зацікавити новини: