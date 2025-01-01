Зазначається, що ворог переважає у живій силі, і це, на жаль, може стати вирішальним фактором.

Російські окупаційні війська продовжують тиснути на Сили оборони України на сході. В Нововасилівці, що на південь від Покровська Донецької області, склалася важка ситуація.

Про це інформує моніторинговий проєкт DeepState. Зазначається, що протягом 30-31 грудня 2024 року та 1 січня 2025-го окупанти проводили активні штурмові дії на село з півдня та сходу. В основному силами піхоти, проте іноді ворог залучає ББМ та ЛАТ.

"Ситуація така, що ворог є у всіх куточках села, так само як і СП Сил Оборони. Фактично в одному будинку наші, а в сусідніх може бути ворог", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що тактична обстановка "на рівні хаосу". Проте ворог переважає у живій силі, і це, на жаль, може стати вирішальним фактором.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Біля Часового Яру Донецької області окупанти продовжують використовувати тактику штурмів малими групами, оскільки застосування техніки закінчується її втратою. Як розповів головний сержант роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Сиротюк, ворог намагається просочуватися через українські позиції і сунитися за канал Сіверський Донець – Донбас на південному фланзі.

Водночас не припиняються бої за Покровськ. Противник хоче оточити населений пункт, заявив офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький. За його словами, росіяни намагаються вийти на трасу Павлоград – Покровськ і змусити гарнізон ЗСУ залишити позиції.

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