Часом українські дроноводи випадково отримують сигнали з російських дронів.

Війна безпілотників в Україні призвела до нового неочікуваного явища – численних випадків ненавмисного перехоплення "картинки" з ворожих дронів. Часто це буває корисним і дає можливість відреагувати на появу ворожого дрона, пише Business Insider.

Як зазначає видання, на фронті в Україні дронів так багато, що солдатам важко визначити, чий саме дрон зараз дзижчить над головою – дружній чи ворожий.

Самі ж оператори БПЛА кажуть, що випадкове перемикання на канал чужого дрона стало досить поширеним. Коли це відбувається, оператори на одній стороні поля бою можуть бачити зображення з камери ворожого дрона. Це допомагає визначити ворожі позиції, або відреагувати на появу ворожого дрона в небі.

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Ветеран армії США, який воював в Україні, каже, що на фронті радіочастоти можуть бути "переповненими". І якщо виявиться, що два дрони працюють на одній частоті у відносній близькості одне від одного, оператори можуть отримати сигнал від ворожого дрона, а не від свого.

Зазвичай це трапляється випадково, коли більш-менш співпадає частота сигналу двох дронів. Але, як пояснив, експерт з безпілотників Семюель Бендетт, знаючи частоту, можна цілеспрямовано підключитися до сигналу з чужого дрона. І звісно, це працює в обидві сторони: упіймати ворожий сигнал можуть як українські дроноводи, так і російські.

Іноді, отримавши такий сигнал, нічого не лишається, як безпорадно спостерігати за польотом ворожого безпілотника. Але для досвідчених дроноводів спостереження за польотом чужого дрона може бути дуже корисним. Так можна визначити тактику супротивника, дальність польоту його дрона, швидкість, маршрут тощо, каже Бендетт.

Експерт з автономних систем і кібербезпеки Корнельського університету Грегорі Фалько додає, що отримання картинки з ворожого дрону зовсім не означає, що ви отримуєте можливість ним керувати. Сигнали "на дрон" та "від дрона" зазвичай мають певні відмінності. До того ж рівень захисту цих сигналів різний: сигнал від оператора на дрон більш захищений.

Фалько також зауважив, що сигнал, який дрон надислає оператору, теж можна було б захистити додатково. Однак зважаючи на хаотичний та швидкоплинний характер боїв з використанням дронів, ці додаткові зусилля просто себе не варті.

Війна дронів в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, українські розвідники отримали новітній безпілотний комплекс Hazard, до складу якого входять десять дронів-камікадзе. Конструкція безпілотника створена із композитних матеріалів, що дозволяє залишатися невидимим для ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Безшумна робота дрона в повітрі забезпечує його максимальну прихованість.

Також ми розповідали про українські дрони "Вінчестер" з подвійними рушницями, які полюють за російськими БПЛА.

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