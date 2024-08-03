Більшість населення примусово виселили за межі цієї території.

З 1 серпня російські загарбники запровадили "спеціальний режим" вздовж 15 кілометрової прибережної зони Дніпра на окупованій території України.

Як повідомляє Центр національного спротиву, тепер в'їзд до цієї зони без пропуску від окупаційної адміністрації заборонений. Ворог погрожує, що 1 вересня каратиме людей, яких виявить у цій зоні без відповідного документа.

У ЦНС зазначили, що більшість населення примусово виселили за межі цієї території. Таким чином, росіяни фактично депортували людей і лише спеціальними дозволами дозволяє перебувати їм вдома.

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"Причиною є передача інформації місцевими про пересування ворожої армії. Таким чином окупанти хочуть уникнути витоку суттєвих даних. Проте такі надії марні, адже більшість населення непідконтрольне Кремлю й чекає визволення та робить все можливе аби наблизити цей момент", - наголосили у спротиві.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомили у DeepState, ситуація на Покровському напрямку фронту зараз найважча, оскільки Україна втрачає території, а росіяни перекидають на цю ділянку все нові сили.

За даними американського Інституту вивчення війни, російські війська продовжують повільно, але впевнено просуватися у напрямку Покровська. Цьому сприяє нестача української живої сили та рельєф місцевості на північному заході від Авдіївки.

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