Під час обстрілу діти грались у своєму дворі. Загалом внаслідок російського обстрілу поранення дістали 5 людей.

Російські окупанти з артилерії обстріляли село в Донецькій області, внаслідок чого поранення отримали 5 осіб, серед яких однорічний та 13-річний хлопчики.

Як йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора, за фактом поранення цивільних розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу ("порушення законів та звичаїв війни").

"За даними слідства, 18 липня 2023 року, близько 19:30, окупанти обстріляли приватний сектор села Желанне Перше Покровського району. Цього разу війська РФ завдали удару, ймовірно, з реактивної артилерії", - йдеться у повідомленні.

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В Офісі генпрокурора уточнили, що під ворожий вогонь потрапили двоє хлопчиків, віком 1 та 13 років. Під час обстрілу діти грались у дворі приватного домоволодіння. Також зазнали поранень ще троє людей - двоє жінок та чоловік. "Наразі всім постраждалим надається кваліфікована медична допомога", - зазначили у Офісі.

Ситуація в Донецькій області

Окупанти постійно обстрілюють населені пункти Донецької області. Проте місцеве населення не поспішає евакуюватися, хоча влада постійно закликає їх це зробити.

Раніше український президент Володимир Зеленський попередив, що від Донбасу не залишиться "нічого живого", якщо партнери зволікатимуть з підтримкою України.

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