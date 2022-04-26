Діти померли від тяжких поранень, отриманих напередодні під час обстрілу ворожою армією житлових будинків у м. Лиман.

На Донеччині рашисти вбили дітей 9 та 13 років. За фактом смерті хлопчика та дівчинки відкрито кримінальні провадження.

Про це повідомляє Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 квітня 2022 року під час обстрілу ворожою армією житлових будинків у м. Лиман Краматорського району отримали тяжкі травми 9-річна дівчинка та 13-річний хлопчик.

Для надання кваліфікованої медичної допомоги дітей намагалися перевезти на автомобілях швидкої та санавіацією до лікарень якнайдалі від бойових дій, але врятувати їх не вдалося.

З 24 лютого у Донецькій області загинуло 39 дітей, поранено - 68.

Як повідомляв УНІАН, російські військові з початку широкомасштабного вторгнення в Україну вбили 217 українських дітей, ще понад 390 дітей отримали поранення.

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