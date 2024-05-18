Також поранено людей на Чернігівщині та Дніпропетровщині.

У Херсонській області російські окупанти скинули на людей вибухівку з дрона, унаслідок чого загинув чоловік. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Військові РФ скинули вибухівку з дрона на двох жителів Херсонщини. Окупанти атакували з безпілотника людей у Станіславі. Від отриманих поранень загинув чоловік 1984 року народження… Також поранення отримала жінка. Нині медики надають їй необхідну допомогу", - зауважив він.

Також голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус заявив, що сьогодні вдень росіяни обстріляли одне з сіл у Семенівській громаді.

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"Внаслідок атаки постраждав місцевий мешканець, 1965 р.н. Його госпіталізували. Пошкоджено багатоквартирний будинок та будівлю дитсадка", - поінформував він.

Крім того, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у Нікополі через ворожу атаку постраждав 64-річний чоловік. Він отримав осколкове поранення грудної клітини.

"Лікарі надали всю необхідну допомогу, оговтуватися буде вдома", - написав він і додав, що у місті пошкоджено приватний будинок, кілька торгових кіосків та три приватні автівки.

За словами Лисака, гучно було і на інших територіях Нікопольщини - ворог застосував і дрони-камікадзе, і артилерію.

"Потерпали Мирівська, Марганецька, Покровська громади. Там, на щастя, люди вціліли", - зауважив він.

Тим часом у Криворізькому районі через падіння уламків збитої ракети зайнялися суха трава та очерет.

"Вогонь рятувальники загасили. Але понівечено лінію електропередач, внаслідок чого без світла майже 3 тис. сімей. Енергетики працюють", - повідомили в ОВА.

Також Харківська обласна прокуратура уточнила, що внаслідок сьогоднішнього авіаудару по приватному житловому сектору у Шевченківському районі Харкова було поранено пʼятьох людей, серед яких двоє чоловіків 47 та 74 років, 47-річна жінка, 13-річна дівчинка та хлопець 16 років. Крім того, 8-річна дівчинка отримала гостру реакцію на стрес.

"Попередньо, війська РФ вдарили по Харкову УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см)", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Харківщині - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 18 травня, росіяни знову атакували Харків та область. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що внаслідок атак є загибла та поранені, серед яких - діти.

Так, внаслідок ворожого удару по Харкову пʼятеро людей отримали уламкові поранення. Сталося руйнування житлової інфраструктури. Харківська обласна прокуратура повідомила, що внаслідок російської збройної агресії у Вовчанській громаді загинула жінка, ще пʼятеро людей травмовані.

Водночас Херсонська ОВА повідомила, що сьогодні вдень окупанти з танка вдарили по селу Тягинка Бериславського району. Смертельні поранення отримав 67-річний чоловік, який під час обстрілу перебував на вулиці.

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