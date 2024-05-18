У Херсонській області російські окупанти скинули на людей вибухівку з дрона, унаслідок чого загинув чоловік. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"Військові РФ скинули вибухівку з дрона на двох жителів Херсонщини. Окупанти атакували з безпілотника людей у Станіславі. Від отриманих поранень загинув чоловік 1984 року народження… Також поранення отримала жінка. Нині медики надають їй необхідну допомогу", - зауважив він.
Також голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус заявив, що сьогодні вдень росіяни обстріляли одне з сіл у Семенівській громаді.
"Внаслідок атаки постраждав місцевий мешканець, 1965 р.н. Його госпіталізували. Пошкоджено багатоквартирний будинок та будівлю дитсадка", - поінформував він.
Крім того, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у Нікополі через ворожу атаку постраждав 64-річний чоловік. Він отримав осколкове поранення грудної клітини.
"Лікарі надали всю необхідну допомогу, оговтуватися буде вдома", - написав він і додав, що у місті пошкоджено приватний будинок, кілька торгових кіосків та три приватні автівки.
За словами Лисака, гучно було і на інших територіях Нікопольщини - ворог застосував і дрони-камікадзе, і артилерію.
"Потерпали Мирівська, Марганецька, Покровська громади. Там, на щастя, люди вціліли", - зауважив він.
Тим часом у Криворізькому районі через падіння уламків збитої ракети зайнялися суха трава та очерет.
"Вогонь рятувальники загасили. Але понівечено лінію електропередач, внаслідок чого без світла майже 3 тис. сімей. Енергетики працюють", - повідомили в ОВА.
Також Харківська обласна прокуратура уточнила, що внаслідок сьогоднішнього авіаудару по приватному житловому сектору у Шевченківському районі Харкова було поранено пʼятьох людей, серед яких двоє чоловіків 47 та 74 років, 47-річна жінка, 13-річна дівчинка та хлопець 16 років. Крім того, 8-річна дівчинка отримала гостру реакцію на стрес.
"Попередньо, війська РФ вдарили по Харкову УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см)", - йдеться у повідомленні.
Ситуація на Харківщині - останні новини
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 18 травня, росіяни знову атакували Харків та область. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що внаслідок атак є загибла та поранені, серед яких - діти.
Так, внаслідок ворожого удару по Харкову пʼятеро людей отримали уламкові поранення. Сталося руйнування житлової інфраструктури. Харківська обласна прокуратура повідомила, що внаслідок російської збройної агресії у Вовчанській громаді загинула жінка, ще пʼятеро людей травмовані.
Водночас Херсонська ОВА повідомила, що сьогодні вдень окупанти з танка вдарили по селу Тягинка Бериславського району. Смертельні поранення отримав 67-річний чоловік, який під час обстрілу перебував на вулиці.
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