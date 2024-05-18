Також загинув чоловік на Херсонщині.

Російські окупанти вкотре атакували Харків та Харківську область, унаслідок чого є загибла та поранені, серед яких - діти. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок ворожого удару по Харкову пʼятеро людей отримали уламкові поранення. Сталося руйнування житлової інфраструктури.

"Серед поранених двоє дітей: 13 в 16 років - легкі", - зауважив він. Відео дня

Водночас мер міста Ігор Терехов написав, що відбувся "приліт по житловому сектору - кілька приватних будинків зруйновано".

Крім того, Харківська обласна прокуратура повідомляє, що внаслідок російської збройної агресії у Вовчанській громаді загинула жінка, пʼятеро людей травмовані.

"За даними слідства, 18 травня окупанти вчергове обстріляли м. Вовчанськ. Загинула 60-річна жінка. Отримали поранення двоє цивільних чоловіків 55 та 60 років, а також ще дві жительки віком 68 років", - йдеться у повідомленні.

Також під ударами ворога сьогодні було с. Українське Вовчанської територіальної громади: травмовано 59-річного цивільного чоловіка.

Так, за процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області було розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

Водночас Херсонська ОВА повідомляє, що сьогодні вдень окупанти з танка вдарили по селу Тягинка Бериславського району.

"Смертельні поранення отримав 67-річний чоловік, який під час обстрілу перебував на вулиці", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, росіяни вбивають цивільних у Вовчанську. Так, Харківська обласна прокуратура заявила, що 16 травня автомобіль з цивільними потрапив під обстріл російських окупантів у Вовчанську.

Мирні мешканці намагалися на авто виїхати з міста, але потрапили під ворожий обстріл: 70-річний водій автівки та 83-річна пасажирка загинули на місці, а дружина водія та пасажир зазнали поранень.

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