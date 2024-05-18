Разом з тим місто Часів Яр повністю перебуває під контролем Сил оборони України.

Ситуація на Бахмутському напрямку дуже складна, але усі зусилля росіян по захопленню міста Часів Яр були марними. Про це в ефірі телемарафона розповів Андрій Отченаш, командир екіпажу безпілотних літальних апаратів "Кара небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України.

"Ситуація достатньо складна, адже ворог не полишає свої спроби захопити місто і водночас його обійти з двох сторін. Власне, найгірше - це те, що у них достатньо велика кількість резервів особового складу. Тобто в них немає жодних проблем з постійними штурмами", - зауважив Отченаш і додав, що це ускладнює ситуацію.

Водночас він підкреслив, що з точки зору стратегічних досягнень росіяни не отримали абсолютно нічого.

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"Часів Яр повністю під контролем Сил оборони України", - наголосив військовий.

Битва за Часів Яр

Як повідомляв УНІАН, раніше спікер 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Збройних сил України Роман Гасько зауважив, що битва за Часів Яр (Донецька область), який знаходиться на захід від Бахмута, перебуває на піковому рівні.

За його словами, інтенсивність бойових дій тримається досить високою тривалий період часу. Тенденцій до її зниження поки не спостерігається, адже ворог має достатню кількість артилерійських боєприпасів, особового складу і відчуває певну перевагу у деяких компонентах.

Сьогодні, 18 травня, у Генеральному штабу ЗСУ наголосили, що російські окупанти не відмовляються від намірів захоплення Часового Яру, незважаючи на втрати в живій силі та військовій техніці.

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