Серед 5 постраждалих дитина 2011 року народження.

Сьогодні ввечері ворожий дрон влучив в багатоповерхівку в Житомирському районі, пошкоджень зазнали щонайменше 5 будинків. Про це повідомив керівник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Нажаль, одна людина загинула, наразі відомо про 5 постраждалих, серед них дитина 2011 року народження. Постраждалі знаходяться в лікарнях області", - зазначив він.

За його словами, на місці подій працюють рятувальники, оперативно-слідча група. Він зазначив, що громадянам надаватиметься допомога.

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Російський обстріл України 10 квітня

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Росія вдарила ракетою по Дніпру. Там загинула одна людина, п’ять людей постраждали.

Також був удар по Нікополю російських FPV-дронів. Це був удар по місту поблизу продуктового ринку, по цивільних людях. Поранень зазнали 12 людей, і серед них одна дитина.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удари Росією ракетами та дронами по населених пунктах України.

Він зазначив, що Росія очевидно ігнорує дипломатію та використовує контакти зі світом тільки для того, щоб зробити щось вигідне для себе, а не для закінчення війни.

Зеленський наголосив, що Україна буде працювати й надалі з кожною країною, із кожним лідером, які справді можуть впливати, щоб російська держава відчувала більшу ціну за війну.

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