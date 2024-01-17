Військові запевняють, що постраждалих серед людей та тварин немає.

Перед світанком російська армія завдала ударів по Одещині надзвуковими ракетами "Онікс".

Як повідомили у Силах оборони півдня України, після нічної масованої дронової атаки по Одесі, ворог завдав ракетного удару по області.

"Одночасно із відволікаючим маневруванням тактичної авіації над акваторією Чорного моря, окупанти підступно вдарили "Оніксами" по Одеському та Білгород-Дністровському районах. Ракети поцілили по сільськогосподарських площах та агропідприємству. Зруйновано порожнє приміщення для утримання худоби та заготівлі сіна", - йдеться у повідомленні.

Військові запевняють, що ані тварини, ані люди не постраждали.

Як уточнила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк, удар було завдано з території тимчасово окупованого Криму береговим ракетним комплексом "Бастіон".

Яка кількість "Оніксів" була запущена, наразі не уточнюється.

Нічна атака дронів на Одесу – деталі

У ніч на 17 січня через масовану дронову атаку РФ на Одесу постраждали троє людей. Дрони-камікадзе летіли на місто на критично низькій висоті з акваторії Чорного моря.

11 дронів було збито на підльоті до узбережжя Одещини, переважна більшість впали у море. Однак уламками кількох збитих безпілотників та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки в Приморському районі Одеси. Без опалення залишилось понад півсотні житлових будинків.

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