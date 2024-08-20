Одна дитина перебуває у важкому стані.

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирне населення України. У вівторок, 20 серпня росіяни завдали удару по Запорізькій області.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, ворог атакував Малокатеринівку. Удар прийшовся по дитячому кафе.

"Троє поранених дітей, одна із них в тяжкому стані. Ворог влучив прямо у дитяче кафе. Терорист калічить цивільних людей і не зупиниться навіть перед дітьми. Маємо зупинити", – йдеться у повідомленні.

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Атаки РФ по Україні

Вночі 20 серпня російські окупаційні війська тероризували Україну безпілотниками. На Тернопільщині після нічного ворожого обстрілу виникла потужна пожежа на одному з підприємств.

Загоряння сталося внаслідок влучання в одну з місткостей, де зберігались паливно-мастильні матеріали. Людей закликали зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці.

Крім того, росіяни запустили ударні безпілотники по Києву, а вранці били по столиці України ракетами. Ворожі ракети наші воїни ліквідували ще на підступах до столиці.

У КМВА зазначили, що це була вже 41 оголошена повітряна тривога для Києва від початку серпня та вже пʼята ракетна атака по столиці цього місяця.

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