У Тернопільській області проводяться заміри якості повітря.

На Тернопільщині після нічного ворожого обстрілу людей закликали зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці.

Зокрема, Тернопільський міський голова Сергій Надал у Telegram звернувся до мешканців масивів Дружба, Кутківці, Пронятин, Новий Світ, а також Білій: "Прохання міцно зачинити вікна, бо у повітрі може бути відчутний запах гарі після відбою", - зазначив чиновник.

Тернопільська обласна військова адміністрація близько 7 ранку інформувала, що вночі під час повітряної тривоги виникла пожежа, і на місці працюють працівники служби ДСНС та поліції.

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"Рекомендуємо. При плануванні дня без потреби не виходьте з дому, максимально обмежте перебування дітей на вулиці, зачиніть вікна в приміщеннях, ретельно мийте продукти, принесені з двору", - зазначено у повідомленні. В ОВА повідомляють, що у Тернопільському районі проводяться заміри якості повітря. Деталі обіцяють повідомити пізніше.

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Як повідомляв УНІАН, вночі РФ вдарила по Україні балістикою та десятками дронів. Вранці командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що українські оборонці ліквідували 28 ворожих повітряних цілей. За його даними, по цілях працювали підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Сил оборони, зенітні ракетні війська, а також авіація.

В результаті було знищено крилату ракету "Іскандер-К", дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 25 ударних БПЛА Shahed-131/136 у межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей, поділився командувач.

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