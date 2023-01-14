Повітряну тривогу в столиці України оголосили вже після вибухів.

Вранці в суботу, 14 січня, в Києві прогриміли потужні вибухи. Повітряна тривога прозвучала одразу після гучних звуків, що налякали жителів та гостей столиці України.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що російські окупанти атакували місто ракетами. Своєю чергою, в ОП закликали українців не ігнорувати повітряну тривогу. Там уточнили, що окупанти як ціль знову обрали об'єкт інфраструктури.

Пізніше мер Києва уточнив локацію вибухів, окупанти атакували Дніпровський район столиці.

Відео дня

"Вибухи в Дніпровському районі. Всі служби направляються на місце. Залишайтеся в укриттях!" - йдеться у повідомленні Віталія Кличка.

Пізніше у КВМА підтвердили влучення в інфраструктурний об'єкт.

Крім того, столичний мер повідомив про уламки ракети, які впали на нежитлову будівлю.

"У Голосіївському районі столиці на нежитлову територію впали уламки ракети. Постраждалих немає", - зазначив Кличко.

Ситуація на фронті - що відомо

Глава прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк 13 січня попередила, що росіяни готуються до нового масованого удару по українських містах, на що вказують певні ознаки.

Станом на 14 січня бійці ЗСУ ліквідували 114660 окупантів з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: