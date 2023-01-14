За добу українські захисники знищили ще 530 окупантів. Нова партія рашистів перетвориться на добриво та приєднається до Кобзона.
З 24.02.22 по 14.01.23 захисники України ліквідували вже приблизно 114 тисяч 660 окувантів. На своїй сторінці у Facebook Генштаб ЗСУ повідомив, скільки техніки втратив ворог.
Українські військові знищили:
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- танків ‒ 3104 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6173 (+6) од,
- артилерійських систем – 2090 (+4) од,
- РСЗВ – 437 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 219 (+1) од,
- літаків – 286 (+0) од,
- гелікоптерів – 276 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1867 (+2),
- крилатих ракет ‒ 723 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+13) од,
- спеціальної техніки ‒ 186 (+2).
У Генштабі також наголосили, що дані уточнюються.
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