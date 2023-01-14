Також знищено 6 ворожих танків, 6 бойових броньованих машин та 4 артилерійські системи.

За добу українські захисники знищили ще 530 окупантів. Нова партія рашистів перетвориться на добриво та приєднається до Кобзона.

З 24.02.22 по 14.01.23 захисники України ліквідували вже приблизно 114 тисяч 660 окувантів. На своїй сторінці у Facebook Генштаб ЗСУ повідомив, скільки техніки втратив ворог.

Українські військові знищили:

Відео дня

танків ‒ 3104 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 6173 (+6) од,

артилерійських систем – 2090 (+4) од,

РСЗВ – 437 (+0) од,

засобів ППО ‒ 219 (+1) од,

літаків – 286 (+0) од,

гелікоптерів – 276 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1867 (+2),

крилатих ракет ‒ 723 (+0),

кораблів /катерів ‒ 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+13) од,

спеціальної техніки ‒ 186 (+2).

У Генштабі також наголосили, що дані уточнюються.

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