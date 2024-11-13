Канібалізація деталей - єдиний спосіб, за допомогою якого росіяни зможуть зберегти свої захоплені Bradley.

З моменту, коли Україна почала застосовувати на фронті бойові машини піхоти M-2 Bradley американського виробництва, росіянам вдалося захопили щонайменше п'ять із них. І тепер, як пише аналітик Forbes Девід Акс, росіяни використовують принаймні один із цих захоплених Bradley на східному фронті.

На одному з відео, поширеному в соцмережах, зображений модифікований M-2 Bradley з противодроновою сіткою зверху. Він перебуває на озброєнні 30-ї мотострілецької бригади російської армії, яка зараз наступає через Селидове на Покровськ.

"Росіяни захопили відносно цілі Bradley, а також розбиті Bradley, які могли слугувати джерелом запасних частин. З огляду на широку несумісність М-2 виробництва BAE Systems з машинами російського виробництва, канібалізація деталей - єдиний спосіб, за допомогою якого росіяни зможуть зберегти свої захоплені Bradley", - пише Акс.

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Як росіяни збираються озброїти свій захоплений Bradley, поки неясно. M-2 оснащений 25-міліметровою автогарматою і пусковою установкою для протитанкових ракет TOW, однак чи є в окупантів достатньо 25-міліметрових снарядів і ракет TOW, невідомо.

Водночас Bradley, навіть без озброєння, - дуже цінне придбання для російської армії, зазначає аналітик. На відміну від російських БМП з їхньою тонкою бронею, М-2 вирізняється високою міцністю.

"Bradley може бути підбитий, але екіпаж виживає", - сказав лейтенант української армії Микола Мельник. Водночас, якщо підбити російський БМП-2, каже Мельник, то "весь екіпаж загине".

Війна в Україні - новини

Як повідомив начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко, на Донеччині Росія також готує масований штурм українських позицій, ворог накопичує живу силу і техніку на далеких підступах.

Як пише FT, Україна очікує посилення російського наступу, і військові чиновники, солдати та аналітики розглядають наступні кілька місяців як критичний етап війни. Як повідомив виданню один з українських військових, на східний фронт направляють більше медиків напередодні важких боїв найближчими днями і тижнями, "особливо на півдні і сході".

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