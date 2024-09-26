40-річний транспортер та інші бойові машини піхоти несподівано стали зірками української кампанії.

Одна з найвидатніших машин, яку отримала Україна від західних партнерів, - 40-річний Bradley. БМП виявилася добре пристосована для українських умов бою, а завдяки захисту від дронів, мін і протитанкових гармат стала культовою для бійців ЗСУ.

Видання The Wall Street Journal пише, що після вторгнення Росії в Україну на початку 2022 року США відправили понад 300 Bradley. Попри свій вік і стан - деякі машини довелося переобладнати - вони відмінно себе показали, рятуючи життя українських військових.

Bradley важить майже 28 тонн, для нього потрібен екіпаж із трьох осіб, але може перевозити шість солдатів і озброєний 25-міліметровою гарматою і, найчастіше, пусковою установкою протитанкових ракет. Маневреність Bradley і деяких інших БМП цінується на війні, де техніку можна виявити і знищити за лічені хвилини завдяки безпілотникам. Такі машини, як Bradley, корисні як у наступальних, так і в оборонних операціях.

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Багато Bradley в Україні було пошкоджено або знищено. Наприклад, згідно зі звітом українського уряду, у травні близько 65% українського парку Bradley були виведені з ладу. Багато з них були відремонтовані і повернуті на лінію фронту. Українські механіки часто віддають перевагу старим машинам перед складнішими сучасними, тому що їх легше лагодити в той час на тлі дефіциту обладнання.

У Пентагоні намагаються знайти заміну Bradley, яка була б легшою, мала б більшу вогневу міць і була б краще захищена, ніж віддані Україні бронетранспортери.

Експерти зазначають, що великою відмінністю нових машин буде так звана архітектура відкритих систем, за якої все побудовано за модульним принципом, тож програмне й апаратне забезпечення, від знарядь до двигунів, легко замінюється і модернізується. Наразі на оновлення і модернізацію Bradley йде від трьох до п'яти років, а армія США хоче, щоб цей термін був трохи більшим за рік.

У США продовжують експлуатацію одного підрозділу Bradley, який пройде модернізацію. Зокрема, на БМП буде встановлено систему захисту "Залізний кулак" ізраїльського виробництва, яка вистрілює невеликі вибухові пристрої при виявленні загрози з повітря. До речі, українські Bradley вже оснащені засобами радіоелектронної боротьби.

Bradley на війні в Украні - головні новини

Наприкінці січня 2023 року повідомлялося, що Вашингтон відправив Києву першу партію цих бойових машин. Загалом Україна отримала 300 Bradley, з яких втратила щонайменше 90.

У червні поточного року інструктор 1-го батальйону 47-ї бригади "Магура" української армії Олег Чаус із позивним "Азимут" розповів, що для російських загарбників на фронті Bradley - "дуже ласий шматочок", і вони полюють на ці машини.

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