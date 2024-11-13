На Донбасі Росія готує масований штурм, - військовий

Ворог накопичує живу силу та техніку на дальніх підступах, а поки продовжує тактику малих груп.

У Донецькій області Росія готує масований штурм українських позицій.

Як повідомив начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади Рубіж Данило Борисенко в етері каналу "Київ24", ворог накопичує живу силу та техніку на дальніх підступах.

"Ми всі очікуємо масованого штурму, але поки що це тактика малих груп. Тобто, вони намагаються просочитися по посадках, закріпитися малими групами від 2 до 5 осіб", - сказав Борисенко.

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За його словами, FPV-дрони відіграють важливу роль у стримуванні окупантів зараз. Воїни намагаються знищувати противника ще на підступах до передових позицій, щоб убезпечити українську піхоту.

Ситуація на фронті

Згідно з останніми даними Генштабу, за добу на Курахівському напрямку відбулося 47 бойових зіткнень. Найактивніше загарбники намагалися просунутися вперед в районах Іллінки, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Дальнього та Антонівки.

Раніше у Донецькій обласній військовій адміністрації повідомили, що армія Російської Федерації зруйнувала Терновську дамбу Курахівського водосховища.

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