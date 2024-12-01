Зокрема, росіяни просунулися біля Масютівки.

Завершився 1011-й день повномасштабної війни РФ проти України. Ворог окупував Берестки в Донецькій області.

Про це повідомляє проєкт DeepState. Зазначається, що також російські окупаційні війська просунулися в Харківській та Донецькій областях.

"Ворог окупував Берестки, а також просунувся біля Масютівки, Лозової (Харківська область), Жовтого, Пушкіного, Дальнього та Благодатного (Донецька область)", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зараз карта бойових дій виглядає так:

Що відбувається на фронті

Як інформує Генштаб у вечірньому зведенні за 30 листопада, станом на 22:00 на передовій відбулося 211 бойових зіткнень із противником. Росіяни активно атакують на Курахівському напрямку. На 22:00 там Сили оборони відбили 37 атак, 11 ще тривали.

"Гаряче" й на Покровському напрямку, де росіяни намагалися вклинитися в українську оборону 46 разів. За попередньою інформацією, наші воїни знешкодили на цьому напрямку понад 250 окупантів, 160 з них – безповоротно. Також там знищено чимало ворожої техніки.

Тим часом DeepState повідомляє, що окупанти мають "значні просування" в Кураховому та знову форсували річку Оскіл в Харківській області.

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