Головнокомандувач ЗСУ відвідав українських захисників на Покровському та Курахівському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вирішив посилити підрозділи Сил оборони на найгарячіших напрямках Донеччини. Як повідомив Сирський у мережі Telegram, він працював у частинах і підрозділах на Донечинні - на Покровському та Курахівському напрямках.

"Головна мета - особисто поспілкуватись з командирами, які безпосередньо ведуть бій, вирішити проблемні питання та надати всебічну допомогу. За результатами роботи прийняті всі необхідні рішення щодо посилення підрозділів резервами, додатковими боєприпасами, озброєнням і військовою технікою", - повідомив Сирський.

За його словами, стійкість і відвага українських захисників та захисниць ламають ворожі задуми, які виходять далеко за межі цих напрямків:

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"Ми продовжуємо стримувати ворога та завдавати йому важких втрат у живій силі та техніці".

Головнокомандувач ЗСУ висловив подяку нашим воїнам за стійкість та хоробрість у боротьбі з російським агресором.

У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ йшлося про те, що минулої доби на Покровському напрямку українські захисники відбивали 61 ворожу атаку в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Даченського, Жовтого, Чумацького, Нового Труда та Пустинки.

Разом з тим, на Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Сонцівка, Берестки, Новодмитрівка, Курахове, Дальнє, Єлизаветівка, Романівка, Антонівка, Успенівка та Дачне, де окупанти 43 рази намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Ситуація на Донеччині - останні новини

За даними телеканалу CNN, українські війська в Покровську на Донеччині відчувають гостру нестачу особового складу і побоюються значного прориву російської армії. Через відсутність потрібної кількості піхоти бійці змушені використовувати безпілотники для ударів по російських підрозділах, що наступають.

У свою чергу військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман вказав на важливий момент під час оборони Курахового. За його словами, ситуація, за якої українські Сили оборони змушені будуть відійти з населеного пункту, цілком можлива, оскільки тримати його "для галочки" ціною великих жертв немає сенсу.

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