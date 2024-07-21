Українські військові відбили чималу кількість ворожих штурмів.

Від початку доби, 20 липня, станом на 22:00 на передовій відбулося 126 бойових зіткнень із противником. Ворог інтенсивно атакує Сили оборони, зокрема, на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Так, на Харківському напрямку російські терористи п’ять разів штурмували позиції українських підрозділів в районах Вовчанська і Глибокого. Успіху не мали.

Одинадцять разів ворог атакував українські позиції на Куп’янському напрямку. Станом на 22:00 продовжувалися сім боєзіткнень у районах Глушківки, Стельмахівки та Піщаного. На Лиманському напрямку за день російські війська сім разів штурмували позиції українських захисників. В районах населених пунктів Невське і Макіївка п’ять атак відбито, дві – тривали.

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На Сіверському напрямку українські захисники відбили вісім спроб противника покращити тактичне положення поблизу Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. Окупанти успіху не мали – ворог зазнав втрат і відійшов.

На Краматорському напрямку завершились невдачею 11 спроб загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру, Калинівки, Новомаркового та Ступочок. Бій неподалік Кліщіївки станом на 22:00 ще тривав.

Тим часом на Торецькому напрямку окупанти за день п’ять разів штурмували у районах Залізного, Північного та Нью-Йорка. Тривають бойові дії у трьох локаціях.

"Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня, загалом, здійснив 47 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Новоолександрівки, Прогреса та Новоселівки Першої. Чотири боєзіткнення на напрямку ще тривають. За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 87 та поранили 127 окупантів. Знищено два броньованих автомобіля "Тигр", два бронетранспортера та два баражуючих боєприпаса "Ланцет". Також знешкоджено три артсистеми загарбників", – йдеться у зведенні Генштабу.

Крім того, на Курахівському напрямку станом на 22:00 було зафіксовано 11 бойових зіткнень. Російські терористи безуспішно намагалися просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка. На Времівському напрямку поразкою ворога завершились чотири бої біля Старомайорського та Костянтинівки.

"Противник активізувався на Оріхівському напрямку, де за день здійснив п’ять атак неподалік населених пунктів Роботине і Мала Токмачка. На Придніпровському напрямку успіху не мали вісім штурмових дій ворога на лівобережжі Дніпра, на напрямку Козачі Лагері – Кринки. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося", – йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що від початку доби противник завдав два ракетні (14 ракет), 54 авіаційні удари (69 КАБ) та 531 удар дронами-камікадзе. Також ворог здійснив 3 179 обстрілів по позиціях українських військ.

Війна в Україні: важливі новини

Командир підрозділу "Терра" Третьої окремої штурмової бригади Микола Волохов заявив, що РФ може готувати нову спробу прориву.

"Ми маємо, скажімо так, певну інформацію, що ворог концентрує сили і ще до кінця літа або складно сказати коли, але схоже на те, що це станеться. Буде ще одна спроба рухатися вперед. Тому що техніка і війська концентруються, а це значить, що вони будуть реалізовані. Де і як - покаже час", – повідомив військовий.

Тим часом речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Віталій Саранцев каже, що росіяни не облишили намірів просунутися на Харківщині. При цьому зазначив, що динаміка боїв в регіоні дещо знизилася.

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