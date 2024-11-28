Також ворог просунувся на сході України.

Завершився 1008-й день повномасштабної війни РФ проти України. Росіяни захопили населений пункт Дарʼїно Курської області.

Про це повідомляє проєкт DeepState. Крім того, російські окупанти просунулися на східному фронті в Україні – зокрема, біля Торецька Донецької області.

"Ворог захопив Дар'їно (Курська область РФ), а також просунувся біля Торецька, Петрівки (обидва – Донецька область), Плехово (Курська область РФ) та у Неліпівці (Донецька область)", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Карта бойових дій зараз виглядає так:

Зазначимо, що Дарʼїно – це село в Суджанському районі Курської області. Воно перебувало під контролем Сил оборони України з серпня 2024 року.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Воїни Сил спеціальних операцій Збройних сил України поповнили обмінний фонд російськими окупантами. Вони провели спеціальні дії на Курському напрямку, завдали противнику втрат та взяли в полон декілька десятків окупантів з 810-ї бригади морської піхоти РФ.

Тим часом росіяни проводять тренування з форсування Дніпра у районі Антонівського мосту, який з'єднує Херсон із лівобережжям. Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин також зазначив, що зараз точаться запеклі бої за один з островів та біля Антонівського мосту, де є зручні місця для висадки десанту.

Окупанти також проводять навчання у районі Тендрівської та Кінбурнської коси.

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