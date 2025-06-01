Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Російські окупаційні війська продовжують спроби просунутися вглиб української території. Зокрема, ворог просунувся у Сумській області.

"Ворог окупував Володимирівку", – повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

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Раніше очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що було розпочато обовʼязкову евакукацію населення з 11 прикордонних сіл Сумського району. Йдеться про села Річківської, Білопільської, Ворожбянської та Миколаївської громад.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що Росія пішла в наступ на Запорізькому напрямку. За його словами, ворог значно активізувався на тій ділянці фронту.

Крім того, противник активний на Покровському, Торецькому, Лиманському, Новопавлівському напрямках, а також – у прикордонні Сумської області.

Тим часом OSINT-аналітики повідомляють, що втрати Росії бронетехніці та артилерії впали до мінімуму з початку війни. Зазначається, що імовірною причиною цього є те, що техніка просто стає рідкістю на фронті.

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