Аналітики сумніваються, що росіяни вирішили приховати танки на "чорний день". Швидше за все, техніка просто стає рідкістю на фронті.

На тлі високої інтенсивності боїв на фронті поточні втрати російської бронетехніки та артилерії впали до рекордно низького рівня з початку війни. Це є симптомом дефіциту озброєнь у російській армії, що наростає. Про це пише аналітик відкритих даних (OSINT), який діє на платформі Х під псевдонімом Cyrus.

Він проаналізував дані моніторингового проєкту Oryx про втрати російських танків, БМП і бронетранспортерів. Тенденція на зниження російських втрат у техніці зберігається вже кілька місяців, але в травні статистика просто обвалилася.

Хоча місяць ще не закінчився, і в цій статистиці бракує частини фото- і відеосвідчень, які завжди надходять з деяким відставанням, істотне падіння втрат російської бронетехніки вже очевидне.

Відео дня

На опублікованій інфографіці видно, що травневі втрати танків менші за квітневі приблизно на 60%. Це навряд чи можна пояснити затримкою з надходженням актуальних даних. Рівно така сама ситуація з іншими бронемашинами. На графіку також видно, що травневі втрати були найнижчими з початку повномасштабної війни.

"Хто-небудь досі вірить, що Росія береже танки для масованого літнього наступу?" - пише він, маючи на увазі, що росіяни вже розпочали літній наступ, і кількість втрат мала б зрости.

Ситуація з артилерією менш вражаюча, але і там зберігається тенденція на зниження втрат. При цьому Cyrus акцентує, що в попередні роки травневі втрати артилерії у росіян завжди були вищими за квітневі. Але не цього разу.

Літній наступ Росії

Як писав УНІАН, численні оглядачі повідомляють, що збільшення активності росіян на фронті свідчить про те, що літній наступ агресора вже почався. На думку журналістів The New York Times, Росія прагне захопити якомога більше української території перед будь-яким можливим замороженням бойових дій.

За словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, росіяни намагаються активно наступати не лише на сході, а й на Запорізькому напрямку, який залишався відносно стабільним з 2022 року.

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