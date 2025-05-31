Сирський: Росія пішла в наступ на Запорізькому напрямку

Окремо головнокомандувачч ЗСУ додав, що операція на Курському напрямку триває.

Росія почала активний наступ на Запорізькому напрямку. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на підсумковій нараді за результатами діяльності Збройних Сил України у травні, повідомляє Генштаб.

"Сили оборони продовжують стримувати ворога, завдаючи йому відчутних втрат. Основні зусилля ворог зосередив на Покровському, Торецькому, Лиманському, Новопавлівському напрямках, а також на прикордонних з РФ районах Сумської області. Значно активізувався на Запорізькому напрямку, де проводить активні наступальні дії", - зазначив Сирський.

Головком додав, що ЗСУ знищують ворога та його оборонний потенціал і у глибокому тилу. Засобами DeepStrike у травні було завдано ударів по 58 цілях на території РФ — уражено військові об’єкти, підірвано спроможності воєнно-промислового комплексу агресора. Серед цілей - потужності з виробництва вибухових речовин та ударних БПЛА.

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Окремо Сирський додав, що операція на Курському напрямку триває.

Літній наступ Росії - що відомо

У 2025 році Росія продовжує ескалацію на фронті, зосереджуючи зусилля на Сході та Півночі України. Літній наступ Кремля має на меті виснаження українських сил, прорив оборони та створення стратегічного тиску на Київ та західних партнерів.

Харківський напрямок: РФ намагається закріпитися поблизу кордону, поглиблюючи буферну зону та тероризуючи регіон постійними обстрілами.

Донбас: активні штурми в районі Часового Яру, Кліщіївки, Авдіївки — мета просунутися до Краматорська і Слов’янська.

Авіаудари та дрони: Росія значно наростила використання FPV-дронів, глайдерів та модифікованих ракет. Посилюється тиск на тил і логістику України.

Жива сила: Кремль продовжує приховану мобілізацію, формує нові корпуси, попри великі втрати.

Мета наступу — не лише територіальні здобутки, а й створення політичної втоми на Заході перед виборами в США та переговорами щодо допомоги.

Президент України Володимир Зеленський розкрив цілі літнього наступу РФ. Він зазначив, що росіяни накопичують сили на Сумському напрямку і не змінюють цілей щодо наступальних дій на сході і півдні України.

Як пише CNN, у травні Росія різко активізувала масовані ракетні й дронові атаки по всій території України, паралельно ведучи наступальні дії вздовж лінії фронту — від Сумщини до Запоріжжя. Київ відповідає "стіною дронів".

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