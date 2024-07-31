На Покровському напрямку російські загарбники не припиняють штурмовий натиск.

Російські загарбники збільшили кількість атак в напрямку Торецька на Донеччині. Про це йдеться у Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Загалом від початку доби відбулося 88 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Торецькому напрямку", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, на Харківському напрямку росіяни здійснили сім атак поблизу Тихого та Вовчанська, де наразі триває два боєзіткнення.

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Також, на Куп’янському напрямку ворог тричі штурмував позиції українських військ у бік Степової Новоселівки, Колесниківки та Берестового.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала сім разів біля Макіївки, Новосергіївки та Невського. Українські захисники відбили шість ворожих атак, одна - продовжується.

Разом з тим, на Сіверському напрямку впродовж дня ворог два рази атакував поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки, де й досі триває бій.

Крім того, на Краматорському напрямку противник здійснив шість штурмових дій неподалік Часового Яру, Іванівського та Андріївки. Сили оборони України відбили половину атак, ще три боєзіткнення продовжуються.

Водночас, на Торецькому напрямку окупанти збільшили кількість атак до 16 - наступали біля Залізного, Нью-Йорка, Торецька та Північного. Тринадцять боїв завершено, ще три - тривають.

Ще загарбники завдали три авіаудари по Щербинівці та Торецьку.

При цьому, на Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Воздвиженка, Желанне, Сергіївка, Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Іванівка, Лисичне, Тимофіївка, Карлівка та Калинове. Сили оборони стримують натиск військ РФ та відбили 19 атак, 17 боєзіткнень продовжуються. Втрати противника на цьому напрямку уточнюються.

На Курахівському напрямку загарбники п’ять разів атакували поблизу Красногорівки, Костянтинівки, Желанного та Парасковіївки. Три бої - завершено, два - тривають.

До того ж, на Времівському напрямку противник штурмував оборонні рубежі українців поблизу Великої Новосілки. У чотирьох боєзіткненнях зазнав поразки.

На Придніпровському напрямку росіяни також не мали успіху, двічі атакуючи наші позиції на лівобережжі Дніпра.

Війна в Україні - ситуація під Торецьком

Як повідомляв УНІАН, місто Торецьк Донецької області перебуває під контролем Збройних сил України.

Начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик наголосив, що заяви окупантів про нібито захоплення окупантами Торецька, це є "чистої води дезінформація".

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