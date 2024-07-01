У разі роботи цієї установки уламки збитих ракет і розгінні блоки самих ракет-перехоплювачів падатимуть на голови відпочивальникам.

Росіяни продовжують ставити свої системи ППО поруч із пляжами в Криму. Черговий такий факт зафіксували спостерігачі партизанського руху "АТЕШ".

"Рашисти обрали чергове "ідеальне" місце для розміщення свого зенітно-ракетного комплексу. Його розмістили прямо над пляжем, знову ставлячи під загрозу місцеве населення", - ідеться в повідомленні партизанів у Телеграмі.

На опублікованих знімках зафіксовано зенітно-ракетний комплекс "Тор М2КМ" в окупованому Севастополі.

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"Швидше за все, це одна з останніх фотографій цього комплексу", - пишуть партизани, натякаючи на швидкий приліт української ракети по цій установці.

Судячи із зазначеної АТЕШ геолокації, росіяни поставили "Тор" у західній курортній частині Севастополя. У радіусі 1-2 км від позиції ЗРК розташовані кілька пляжів, аквапарк, готелі і великий Парк Перемоги.

Що собою являє ЗРК "Тор"

"Тор" - радянський і російський зенітний ракетний комплекс малої дальності. Призначений для прикриття важливих стаціонарних об'єктів і першого ешелону сухопутних військ від ударів крилатих ракет, БПЛА, літаків і вертольотів. Може працювати як у ручному, так і в автоматичному режимі.

Комплекс "Тор" вироблявся в СРСР з 1983 року і продовжує вироблятися в сучасній Росії. Остання вдосконалена модифікація системи, що поставляється у війська з 2016 року - ЗРК "Тор-М2".

До складу зенітно-ракетного комплексу входять кілька елементів на окремих шасі:

Бойова машина, яка об'єднує в собі системи пошуку, виявлення, визначення та супроводу цілей, а також засоби наведення і пуску зенітних керованих ракет.

Станція виявлення цілей із наземним радіолокаційним запитувачем і системою стабілізації антени.

Станція наведення з дублюючим електронно-оптичним візиром з телевізійним і тепловізійним каналами.

"Тор" здатний вражати повітряні цілі на дистанції від 1 до 16 км і на висоті до 10 км.

Експортна ціна 1 комплексу, станом на 2020 рік, становила близько 50-60 млн.

Трагедія на пляжі в Учкуївці

Як писав УНІАН, 23 червня російські окупанти повідомили про ракетну атаку по Севастополю. За словами російського Міноборони, ЗСУ атакували п'ятьма ракетами ATACMS, чотири з них нібито збили, а п'яту так "вдало" перехопили, що вона спрацювала над пляжем селища Учкуївка поряд із Севастополем.

Унаслідок цього загинуло кілька відпочивальників, зокрема діти. Ще близько сотні дістали поранення.

Незважаючи на те, що Міноборони РФ прямо визнало, що ракета вибухнула над пляжем через роботу російської ж системи ППО, це не завадило росіянам звинуватити ЗСУ і США в цілеспрямованих ударах по цивільних.

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