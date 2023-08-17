На тлі чуток про те, що Україна виробила кілька касетних боєприпасів, журналісти не змогли підтвердити, що в Урожайному застосовувалися саме американські снаряди.

Українські військові звільнили село Урожайне Донецької області і просунулися на південно-східному фронті в напрямку ключового портового міста – Маріуполя. Деокупації населеного пункту могли сприяти касетні боєприпаси.

Про це пише CNN. Як зазначили на умовах анонімності експерти, які переглянули кадри з безпілотників, на яких показано втечу окупантів, росіяни могли бути атаковані касетними припасами.

Водночас командир штурмової роти з позивним "Дикий", коментуючи розгром окупантів, сказав, що "дуже багато людей загинули, особливо коли побігли". На опублікованих кадрах видно, як десятки російських військовослужбовців біжать по відкритій дорозі, мабуть, змушені використовувати асфальтовану дорогу, оскільки прилеглі поля і лісосмуги були заміновані. Крім того, за словами військового, окупанти у великих кількостях ховалися в будинках, які потім були вражені артилерією.

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"Багато з них там загинули", – додав Дикий. При цьому він сказав, що при розгромі росіян застосовувалися міномети і танки, а застосування касетних боєприпасів коментувати не став.

Раніше після місяців дебатів США передали Україні заборонені в багатьох країнах касетні боєприпаси. Як пише CNN, американські військові заявляють, що в моделі, яка поставляється українським Силам оборони, не розриваються тільки 2,5% снарядів. Однак критики сприймають таке твердження скептично.

Українські військові підтвердили, що американська зброя використовується на передовій, але відмовилися повідомити подробиці. Водночас CNN не зміг підтвердити, що пристрої використані в Урожайному, ідентифіковані експертами як касетні боєприпаси, були саме зі США. Вважається, що Україна виробила кілька подібних снарядів самостійно, і вони могли б використовуватися на передовій.

Війна в Україні: важливі новини

У вечірньому зведенні 17 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти намагалися вести наступ на шести напрямках. За добу там сталося 24 бойових зіткнення.

Водночас українські військові потужно вдарили по позиціях ворога. Була знищена станція РЕБ і два склади боєприпасів. Крім того, Сили оборони збили два російські вертольоти.

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