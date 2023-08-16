Південніше Бахмута українські військові закріплюються на досягнутих рубежах, там тривають важкі бої.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках та мають певні успіхи.

У рамках наступу українські війська звільнили населений пункт Урожайне. Наразі ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника та ведуть контрбатарейну боротьбу, розповів речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

Крім того, на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Там українські військові закріплюються на досягнутих рубежах. На цьому напрямку тривають важкі бої.

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Водночас, за даними Генштабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку ворог обстріляв з авіації території в районах Васюківки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Предтечине та Диліївка Донецької області.

За словами Ковальова, протягом минулої доби росіяни також марно намагалися наступати в районах Мар’їнки та Красногорівки. "Ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ. Активно застосовує резерви", - зауважив він.

Також українські воїни продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Зокрема, на Куп’янському напрямку наші захисники відбили атаки росіян у районі південно-східніше Вільшани та східніше Петропавлівки.

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Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому ЗМІ почали повідомляти про вибиття російських загарбників із ключових позицій в Урожайному, яке розташоване поблизу нещодавно звільненого Старомайорського Донецької області.

У Міноборони тоді заявили про частковий успіх у районі цього населеного пункту, однак подробиць не називали.

Зранку 16 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про звільнення Урожайного від окупантів. Наразі українські війська закріплюються там на зайнятих рубежах.

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