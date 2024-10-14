Як розповів десантник однієї з повітряно-десантних бригад, що захищають лінію фронту під Кураховим, під час щоденних вилазок на позиції його роти гине від 20 до 30 росіян.

Термін "м'ясорубка" є широко поширеним позначенням військової стратегії Росії в її кампанії із захоплення Донбасу, і ця стратегія, навіть незважаючи на величезну кількість людських жертв, працює.

Як пише The Times, навіть з урахуванням російської стратегії "м'ясорубки" за останні місяці масштаби втрат серед росіян на Донбасі стали безпрецедентними. За даними американської розвідки, серпень і вересень стали найкровопролитнішими місяцями у війні: щодня гинуло і отримувало поранення понад 1200 росіян.

Однак, якою б самовбивчою не була ця стратегія, вона не позбавлена ефекту, зазначає The Times, адже, за даними розвідувальної організації Black Bird Group, за останні два місяці Росія завоювала територію такими темпами, яких не було з 2022 року - було захоплено 318 квадратних миль.

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Як розповів виданню десантник однієї з повітряно-десантних бригад, що захищають лінію фронту під Кураховим, Андрій, під час щоденних вилазок на позиції його роти гине від 20 до 30 росіян.

"Люди, яких вони посилають у ці рейди, не є справжніми бойовими одиницями і погано навчені", - каже Андрій. - Але все одно це виснажує наші запаси боєприпасів, і щоразу хтось із наших хлопців або поранений, або вбитий".

Він розповідає, що іноді російським солдатам вдається пробратися на українську територію і сховатися, тоді бійцям ЗСУ доводиться витрачати час на їхні пошуки та ліквідацію.

"Мета всього цього - виснажити наші ресурси і відвернути увагу. Це грубо, але це працює. Два тижні тому їм вдалося просунутися на 500 метрів", - розповів він.

Небезпеку становлять і можливі колаборанти, які можуть залишатися серед місцевих жителів.

"Майже всі місцеві жителі, з якими я зустрічався, підтримують нас. Але нам доводиться постійно переміщати свої позиції, тому що є ті, хто дає координати росіянам", - каже Назар Войтенков, співробітник прес-служби 79-ї бригади.

Втрати Росії в Україні - свіжі дані

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1 260 окупантів, загальні бойові втрати росіян становлять в особовому складі вже понад 670 тисяч осіб.

Раніше ЗМІ повідомляли, щовтрати елітної 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, яка брала участь у битві за Вугледар, становлять 2,4 тисячі осіб. Це 80% складу підрозділу на момент початку російського вторгнення в Україну.

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