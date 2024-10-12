155-та бригада з перших днів війни брала участь у бойових діях на українському фронті і причетна до вбивств мирних жителів у Бучі, Ірпені та Гостомелі Київської області.

Втрати елітної 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, яка брала участь у битві за Вугледар, який російські війська намагалися зайняти з 2022 року, становлять 2,4 тисячі осіб. Про це йдеться в документальному фільмі "Русской службы Би-би-си".

Це 80% складу підрозділу на момент початку російського вторгнення в Україну: до війни в бригаді налічувалося близько 3 тисяч військовослужбовців, а залишилося 600.

Зазначається, що 155-та бригада з перших днів війни брала участь у бойових діях на українському фронті і причетна до вбивств мирних жителів у Бучі, Ірпені та Гостомелі Київської області.

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З осені 2022 року її зосередили на Вугледарському напрямку. У листопаді того ж року російські військові блогери повідомляли про великі втрати бригади під час наступу під Павлівкою - за три кілометри від Вугледара.

Вони писали, що морпіхи скаржилися губернатору Примор'я Олегу Кожем'яку на значні та "непотрібні" втрати, які самі військові оцінювали в 300 осіб за чотири дні. Міністерство оборони країни-агресора запевняло, що втрати бригади за 10 днів наступу під Павлівкою нібито не перевищували 1% вбитими і 7% пораненими.

У лютому 2023 року начальник пресцентру Таврійського округу ЗСУ Олексій Дмитрашковський повідомив, що російському командуванню довелося кілька разів доукомплектовувати бригаду: вперше після боїв в Ірпені та Бучі, вдруге - після розгрому під Донецьком, а третє поповнення було майже повністю знищене під Вугледарем узимку минулого року.

Нині 155-та бригада діє в Курській області, куди її перекинули в серпні 2024 року після початку українського наступу в російському регіоні.

Війна в Україні - втрати РФ

Російсько-українська війна триває і Сили оборони за добу 10 жовтня ліквідували близько 1140 російських окупантів. Як повідомляють у Генштабі, загальні втрати ворога від початку повномасштабної війни наразі становлять близько 666 340 осіб.

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