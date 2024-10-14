Бійці ЗСУ добряче скоротили число окупантів на фронті: Генштаб ЗСУ оновив втратити РФ

Українці також мінуснули понад два десятки танків та бронемашин, десяток артилерійських систем та близько 50 одиниць іншої ворожої техніки.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року і станом на сьогоднішній ранок складають в особовому складі орієнтовно 670 190 чоловік, з них за минулу добу Сили оборони ліквідували 1 260. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Також від потачку широкомасштабного вторгнення знищено з числа техніки окупантів:

танків ‒ 8975 (+4 за минулу добу) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 17 895 (+19);

артилерійських систем – 19 421 (+11);

РСЗВ – 1231;

засоби ППО ‒ 978;

літаків – 369;

гелікоптерів – 329;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 009 (+17);

кораблі /катери ‒ 28;

підводні човни - 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 26 622 (+38);

спеціальна техніка ‒ 3437 (+2) одиниць.

Ситуація на фронті станом на 14 жовтня - останні новини

Російські окупанти прикладають максимум своїх сил наразі для захоплення територій Доненецької області. Експерти констатують "повзучу окупацію", ворог просувається, але дуже повільно, зазнаючи величезних втрат.

Відео дня

Як повідомили сьогодні вночі аналітики проєкту DeepState, протягом минулої доби ворог просунувся біля Калинівки, Часового Яру, Григорівки, Вугледара в Цукуриному та Золотій Ниві. Також росіяни мали певні успіхи у поверненні своїх територій у межах Курської області РФ, де триває операція ЗСУ. Там є просування росіян в районі Ольгівки (Курської області РФ - УНІАН) та Крем'яного (Курської області РФ - УНІАН).

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